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Dikmen'de 11 Meşale Festivali'nde bu gece gala gecesi yapılacak

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11 Meşale Festivali, bu akşam düzenlenecek gala gecesiyle Dikmen'de devam edecek.

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Dikmen'de 11 Meşale Festivali'nde bu gece gala gecesi yapılacak
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Dikmen Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 5 Temmuz'da Dağyolu'nda başlayan ve Dikmen'e bağlı köylerde sırasıyla düzenlenen festival, bu akşamki kortej yürüyüşüyle birlikte Dikmen merkezde cumartesi akşamına kadar çeşitli organizasyonlar ve konserlerle sürecek.
Kıbrıs kültürünü ve geleneklerini yaşatmayı amaçlayan festivalin en önemli gecelerinden biri olduğu belirtilen gala gecesine birçok belediye başkanı, milletvekili ve önemli konukların katılmasının beklendiği kaydedildi.
Konserler, gösteriler ve yarışmalar yapılan festivalin bu akşamki kortej yürüyüşü, Dikmen merkezinden başlayarak festival alanına kadar devam edecek.
Gala gecesinde, Hüseyin Saltan, Salt, Frekans, Reva, Ahmet Evan gibi isimler sahne alacak. Festival boyunca çeşitli yarışmalar ve gösteriler de düzenlenecek.
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