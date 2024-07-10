Dünyanın en yaşlı futbolcusu kiralık gönderildi

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olan Kazuyoshi Miura, Japonya 4. Lig ekiplerinden
Atletico Suzuka ile anlaşmaya vardı.
57 yaşındaki Japon santrforun 2. Lig ekibi Yokohama FC'den 1 yıllığına kiralandığı açıklandı.
1982 yılında Futbol kariyerine başlayan Kazuyoshi Miura, Japonya dışında Brezilya, İtalya, Hırvatistan, Avustralya ve Portekiz takımlarında forma giydi.
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