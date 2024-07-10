banner913
banner932
Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.
Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.
8 0
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
9 0
 
Yavuz Çıkarma Plajı'nda Şafak Nöbeti tutulacak
Yavuz Çıkarma Plajı'nda Şafak Nöbeti tutulacak
54 0
“KKTC bizim nezdimizde TDT'nin tam üyesi konumundadır
“KKTC bizim nezdimizde TDT'nin tam üyesi konumundadır"
20 0
Oğuz Köse görevden alındı
Oğuz Köse görevden alındı
31 0
Ölümlü kazada hapis cezası 14 yıla çıkarıldı
Ölümlü kazada hapis cezası 14 yıla çıkarıldı
60 0
“Deniz Yıldızı Yardımlaşma Derneği” kuruluyor
“Deniz Yıldızı Yardımlaşma Derneği” kuruluyor
16 0
banner1032

Dünyanın en yaşlı futbolcusu kiralık gönderildi

banner1020

57 yaşındaki profesyonel futbolcu Kazuyoshi Miura, Japonya 4. Lig ekiplerinden Atletico Suzuka'ya kiralık olarak transfer oldu.

banner974
Dünyanın en yaşlı futbolcusu kiralık gönderildi
banner971
Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olan , Japonya 4. Lig ekiplerinden
 ile anlaşmaya vardı.

57 yaşındaki Japon santrforun 2. Lig ekibi Yokohama FC'den 1 yıllığına kiralandığı açıklandı.

1982 yılında  kariyerine başlayan Kazuyoshi Miura, Japonya dışında Brezilya, İtalya, Hırvatistan, Avustralya ve Portekiz takımlarında forma giydi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.