Cumhurbaşkanlığı’nda bayram tebriği yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen etkinlikte halkla bayramlaştı.

Halka açık düzenlenen bayramlaşmaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve eşi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakan ve milletvekilleri, askeri yetkililer, bürokratlar ve halk katıldı.

- Tatar: “Bizler için önemli olan KKTC’de barış, güven ve huzurun devam etmesi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının kültür ve geleneklerini yıllardan beri sürdürdüğünü kaydederek, bu yıl da Kurban Bayramı’nı hep birlikte geçirmenin mutluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Önemli olanın KKTC’de barış, güven ve huzurun devam etmesi olduğunu vurgulayan Tatar, bugün Gazze, Ukrayna ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, bu çatışmalarda hayatını kaybedenlere bayram gününde Allah’tan rahmet dilediğini belirtti.

Bu çağda böyle vahşetlerin ve insanlık dramının yaşanmasının kendilerini de derinden sarstığını, bunun isyanı içerisinde olduklarını ancak büyük dünya devletleri ve Birleşmiş Milletler gibi kurumların hiçbir müdahalede bulunmadığını ifade eden Tatar, bunun herkese bir ders olması gerektiğini vurguladı.

Tatar, inancının, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle burada Kıbrıs Türk halkının varlığını devam ettirebilmek ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir üyesi olarak ve İslam aleminin bir parçası olarak tüm Türk dünyasıyla münasebetleri sürdürmek, gelecek nesillere kültürel ve milli değerleri aktarmak olduğunu kaydetti ve şunları söyledi:

“Bu bayram gününde dargınlıkların, küskünlüklerin, kırgınlıkların geride kalması ve birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde mücadelemizi sürdürmek en büyük dileğim ve temennimdir.”

- “Bayramda araç sürücüleri dikkatli olmalı, sorumluluklarını bilmeli”

Son günlerde artan trafik kazalarına değinen ve bundan duyduğu üzüntüyü de paylaşan Tatar, tüm araç sürücülerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, araç sürücülerinin sadece kendileri için değil, karşıdan gelen için de sorumluluk taşıdığına dikkat çekerek, alkol ve süratten uzak durarak, sorumluluklarını yerine getirmeleri temennisinde bulundu.

Trafik kazasında dün yeni bir can kaybedildiğini hatırlatan Tatar, trafikte hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelere sabır diledi.

Bugün Şampiyon Melekleri de unutmanın asla mümkün olmayacağını söyleyen Tatar, onlar için de rahmet, ailelerine sabır temennisinde bulundu. 6 Şubat Depremi’nde hayatını kaybeden 50 binden fazla insanın yanında, o bölgelerde eski yaşamlarına dönmek için mücadele eden bir çok insanın da olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türklerinin acılarını yüreklerinde taşıdıklarını söyledi.

Tatar, “Ben bir kez daha ülkemizde Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olması temenni ediyorum. Buradan tüm halkımıza, Türkiye'deki kardeşlerimize tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum.” diye konuştu.

- “Hayatta olan, olmayan tüm babaların gününü kutluyorum”

Bugünün aynı zamanda babalar günü olduğuna işaret eden Tatar, “Ben bir kez daha hayatta olan ve olmayan tüm babaların gününü kutluyorum” diyerek, babaların değerinin bilinmesi, hayatta olanlara hürmet ve saygının gösterilmesi ve hayatta olmayanların yad edilmesi gerektiğini kaydetti.

İçinde bulunulan çağda bir takım kültürel çatışmaların yaşandığını belirten Tatar, anne ve babaların görevinin çocukları bu çatışmalar ve saldırılardan korumak olduğunu söyledi, Kıbrıs Türk halkının dayanağının milli ve manevi değerleri, örf, adet ve kültürü olduğunun altını çizdi.

Tebrik kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığının bahçesindeki resepsiyona geçen Tatar çifti, burada konuklarla sohbet etti.