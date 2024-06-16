Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı

Basketbol Damdelen Petrol Erkekler Ligi’nde iki ve Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligş’nde de tek maç oynadı.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligş’nde Caesar Larnaka Gençler Birliği, Alsancak karşısında 66-61 kazanırken Soyer Aksu da Akdeniz Spor Birliği’ni 54-31 mağlup etti.
Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Liginde Akdeniz Spor Birliği, Soyer karşısında 56-31 kazandı.
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