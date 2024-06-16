banner913
banner932
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
20 0
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
27 0
 
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
189 0
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
58 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
27 0
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
24 0
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
100 0
banner1032

Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı

banner1020

banner974
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
banner971
Basketbol Damdelen Petrol Erkekler Ligi’nde iki ve Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligş’nde de tek maç oynadı.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligş’nde Caesar Larnaka Gençler Birliği, Alsancak karşısında 66-61 kazanırken Soyer Aksu da Akdeniz Spor Birliği’ni 54-31 mağlup etti.
Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Liginde Akdeniz Spor Birliği, Soyer karşısında 56-31 kazandı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.