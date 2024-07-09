Cümbez ağacının şahitliğinde büyülü bir yolculuk

24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali kapsamında Kıbrıs’ın dünyaca ünlü moda ve tasarım sanatçısı Abdullah Öztoprak’ın eseri “Tek Şahidi Cümbezdi” sahnelendi

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor.24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali kapsamında önceki akşam Kıbrıs’ın dünyaca ünlü moda ve tasarım sanatçısı Abdullah Öztoprak‘ın eseri “TEK ŞAHİDİ CÜMBEZDİ”, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) sahnelendi.Kalabalık bir ekiple Mağusa’nın yüzyıllar içindeki tarihinden kesitlerin, ada kimliğiyle harmanlanarak sahnelendiği bir yapım olarak hazırlanan esere ilgi yoğun oldu.Şehir ile özdeşleşmiş karakterler ve objelerin sahnede canlandırıldığı defilede ünlü modacı Abdullah Öztoprak’ın tasarımları büyük beğeni toplayarak alışa gelmişin dışında gerçekleşen tiyatral defile gösteri seyirci tarafından ayakta alkışlandı.Tarihi dönemlere ait kostümler ve görseller günümüze dair yorumlanırken, kostümler oluşturulan özel koreografi ile modeller tarafından sergilendi.Çok özel görsel efektlerin hazırlandığı eser Abdullah Öztoprak şiirleriyle hikâyelendirildi. Gösterinin sonunda sahneye çıkan Öztoprak’a Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay tarafından hediye takdim edilirken, Başkan Uluçay ünlü modacıya özel gösterisi için teşekkür ederek Gazimağusa Belediyesi’nin ileriki dönemlerde Öztoprak’ın daha birçok çalışmasına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.Ünlü modacı Abdullah Öztoprak’da, ‘’TEK ŞAHİDİ CÜMBEZDİ’’ eserini yurt dışına taşıyarak bu proje ile sesimizi orada duyuracağımıza söz verdi.SIRADA ELIADES OCHOA VARÖte yandan müzik tarihinin efsane grubu Buena Vista Social Club’ın yıldızı, 50 yıllık kariyerinde bir efsane haline gelen, Grammy Ödülü sahibi Eliades Ochoa, 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında 9 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’da dinleyicileri ile buluşacak