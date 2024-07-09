banner913
banner932
KTAMS açlık sınırını 25 bin 770 TL olarak hesapladı
KTAMS açlık sınırını 25 bin 770 TL olarak hesapladı
7 0
Ticaret Odası'ndan Brüksel'den önemli temaslar
Ticaret Odası'ndan Brüksel'den önemli temaslar
23 0
 
Klasikler Türkiye İş Bankası sponsorluğunda piste çıktı
Klasikler Türkiye İş Bankası sponsorluğunda piste çıktı
72 0
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
38 0
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
35 0
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
40 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
33 0
banner1032

Cümbez ağacının şahitliğinde büyülü bir yolculuk

banner1020

24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali kapsamında Kıbrıs’ın dünyaca ünlü moda ve tasarım sanatçısı Abdullah Öztoprak’ın eseri “Tek Şahidi Cümbezdi” sahnelendi

banner974
Cümbez ağacının şahitliğinde büyülü bir yolculuk
banner971
Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali kapsamında önceki akşam Kıbrıs’ın dünyaca ünlü moda ve tasarım sanatçısı Abdullah Öztoprak‘ın eseri “TEK ŞAHİDİ CÜMBEZDİ”, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) sahnelendi.
Kalabalık bir ekiple Mağusa’nın yüzyıllar içindeki tarihinden kesitlerin, ada kimliğiyle harmanlanarak sahnelendiği bir yapım olarak hazırlanan esere ilgi yoğun oldu.

Şehir ile özdeşleşmiş karakterler ve objelerin sahnede canlandırıldığı defilede ünlü modacı Abdullah Öztoprak’ın tasarımları büyük beğeni toplayarak alışa gelmişin dışında gerçekleşen tiyatral defile gösteri seyirci tarafından ayakta alkışlandı.
Tarihi dönemlere ait kostümler ve görseller günümüze dair yorumlanırken, kostümler oluşturulan özel koreografi ile modeller tarafından sergilendi.
Çok özel görsel efektlerin hazırlandığı eser Abdullah Öztoprak şiirleriyle hikâyelendirildi. Gösterinin sonunda sahneye çıkan Öztoprak’a Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay tarafından hediye takdim edilirken, Başkan Uluçay ünlü modacıya özel gösterisi için teşekkür ederek Gazimağusa Belediyesi’nin ileriki dönemlerde Öztoprak’ın daha birçok çalışmasına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Ünlü modacı Abdullah Öztoprak’da, ‘’TEK ŞAHİDİ CÜMBEZDİ’’ eserini yurt dışına taşıyarak bu proje ile sesimizi orada duyuracağımıza söz verdi.
SIRADA ELIADES OCHOA VAR
Öte yandan müzik tarihinin efsane grubu Buena Vista Social Club’ın yıldızı, 50 yıllık kariyerinde bir efsane haline gelen, Grammy Ödülü sahibi Eliades Ochoa, 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında 9 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’da dinleyicileri ile buluşacak

 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.