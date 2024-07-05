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İskele'de şampiyon belli olabilir

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İskele'de şampiyon belli olabilir
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Extend Erkekler Ligi final serisi üçüncü maçı bu gece oynanacak.
Üç maç kazanım esasına gore oynanan final serisinde Caesar Larnaka Gençler Birliği kendi sahasında saat 20.00’de Savoy Marmara’yı konuk edecek.    
Caesar Larnaka Gnçler Birliği maçı kazanması halinde şampiyon olacak, Savoy Marmara’nın kazanması halinde serinin dördüncü maçı Lefkoşa’da oynanacak.
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