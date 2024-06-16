Başbakan Üstel, UBP’de halkla bayramlaştı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel partililer ve halkla bayramlaştı.Ulusal Birlik Partisi'nin Köşklüçiflik’teki Genel Merkezi’nde yer alan bayramlaşmada Üstel, bayram tebriklerini eşi Zerrin Üstel ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile kabul etti.Saat 9.30’ta başlayan tebrik kabulüne Meclis Başkanı Zorlu Töre, partili bakan ve milletvekilleri, bürokratlar, belediye başkanları, partililer ve halk katıldı.Başbakan Üstel, burada yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin bayramını ve babalar gününü kutladı.Üstel “Ülkemiz her ne kadar zor şartlardan geçse de biz ülkemizdeki insanların daha iyi hayat yaşaması için, daha rahat bayramlarda buluşması için ve daha güzel babalar günü kutlaması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, bu gayret ışığında çalışmaya devam edeceğiz. “ dediBayramlaşmanın ardından Üstel, bahçede halkla sohbet etti.