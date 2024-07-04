52. İskele Festivali devam ediyor

Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesinde “Kına Gecesi” canlandırıldı Kıbrıs Mutfağından Lezzetler yarışmasında kazanan “Molehiya” oldu

52. Geleneksel İskele Festivali dün Kıbrıs Mutfağından Lezzetler Yarışması ve geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi ile devam etti.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Halk Dansları Festivaline katılan konuk ülkelerin de yakından izlediği etkinlik, özel tatların ikramıyla son buldu.



İskele Belediyesi Kültür Evi’nde yapılan ve 8 kişinin katıldığı yarışmanın jürisinde İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, Kubilay Aşık, Osman Berkel, Sümer Musalar, Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz görev yaptı.

Kıbrıs Mutfağına ait yemeklerin yer aldığı yarışmada birinciliği ve 5 bin liralık para ödülünü "Molehiya & Pilav” ve “Köy Çöreği & Gabbar Turşusu” ile Sevtap Aşık kazandı. 3 bin liralık ikincilik ödülü ise “Bumbar & Bulgur Pilavı” ile yarışan Sercan Akdemir’e, 2 bin liralık üçüncülük ödülü ise "Fırın Makarna"sıyla Yeşim Kral’a gitti. Yarışmada jüri özel ödülünü ise “Soğanbastı & Makarna” ile Melisa Aylanç aldı.

Festival kapsamında düzenlenen kına gecesinde “damat tıraşı" ve "kına yakımı” canlandırıldı.

