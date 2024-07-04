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Gençler Birliği şampiyonluğa göz kırptı

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Gençler Birliği şampiyonluğa göz kırptı
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Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe, İsmet Ünlüsoyer
Savoy Marmara: Emre, Kuyal (10), Hamit (10), Günay (5), Fuat (9)Stefan (16), Mustafa (4), Emeka, Moore 
CLG.Birliği: Yusuf (7), Temur (6), Chi (29), Hasan Kasap (4), Aykut (5), Hasan Debeş (3), Atilla (7), Mert, Can (9), Price (10)
İlk periyot: 15-14
İlk yarı: 23-34
Üçüncü periyot; 38-53

Erkekler Ligi final serisi ikinci maçında Gençlerbirliği deplasmanında Marmaray’ı 72 58 yenerek seride iki sıfır öne geçti.
Atatürk Spor Salonunda oynanan final serisinin ikinci maçında Marmara, ilk devreyi 34 - 23 mağlup kapattı.
Üçüncü periyot ve son periyotta da  iyi bir oyun oynayan Ceasar Larnaka Gençler Birliği maçı kazanmasını bildi. Son bölümde farkı on sayıya kadar düşüren Marmara sonunu getiremediği için sahadan mağlup ayrıldı.
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