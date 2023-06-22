45. Güzelyurt Portakal Festivali yarın başlıyor.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival 2 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek .
Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu önünden 18.30’da başlayacak festival kortejine, okullar, kültür ve sanat dernekleri, kurum, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri ve animatör ekipler katılacak.
Kortej süresince kent merkezinde 2 ayrı noktada gösteriler yer alacak.
45. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamındaki etkinlikler gece boyunca Festival Parkı’nda devam edecek.
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