banner913
banner932
Basın-Sen:
Basın-Sen: "Haber yapma özgürlüğü kısıtlamak demokratik değildir"
6 0
Cumhurbaşkanı Tatar, UKÜ mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, UKÜ mezuniyet törenine katıldı
7 0
 
Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması ödülleri verildi
Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması ödülleri verildi
11 0
Moliere’in “Cimri” oyunu ARUCAD’da sahnelendi
Moliere’in “Cimri” oyunu ARUCAD’da sahnelendi
9 0
Atletler derece için yarıştı
Atletler derece için yarıştı
19 0
Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
34 0
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda seyir halindeki araç yandı
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda seyir halindeki araç yandı
40 0
banner915

45. Güzelyurt Portakal Festivali yarın başlıyor

banner953

banner825
45. Güzelyurt Portakal Festivali yarın başlıyor
45. Güzelyurt Portakal Festivali yarın başlıyor.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival 2 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek .
Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu önünden 18.30’da başlayacak festival kortejine, okullar, kültür ve sanat dernekleri, kurum, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri ve animatör ekipler katılacak.
Kortej süresince kent merkezinde 2 ayrı noktada gösteriler yer alacak.
45. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamındaki etkinlikler gece boyunca Festival Parkı’nda devam edecek.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.