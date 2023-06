Çocuklar doyasıya eğlendi

Bu yıl ilki gerçekleşen 1.MITOSHI CO Çocuk Festivali 18 Haziran Pazar günü yapıldı.Alsancak, Lapta, Çamlıbel Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte adeta yok yoktu.Festival KKTC ve Birleşik Kraliyet’te kayıtlı MITOSHI CO. LTD şirketi tarafından kurumsal sosyal sorumluluk politikasına yönelik şirket CEO’su ve ortaklarından Hassan Vahib, Ali Sabanci ve Ulaş Sabanci önderliğinde gerçekleştirildi ve her yıl geleneksel yapılması planlanıyor.Zarina Ajans Direktörü Olgan Mustafa’nın düzenlediği organizasyon, Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediyesinin ev sahipliğinde Belediye Başkanı Fırat Ataser’in ve Evrensel Çocuk Hakları Derneğinin işbirliği ve katkıları ile Alsancak Milli Özgürlük Parkında gerçekleşti.Festivalde çocuk oyun karakterleri yanında yüz boyama, Karagöz ve Hacivat oyunu, çocuk hakları ile ilgili resim yapma, çocuk yarışmaları zıp zıp, çocuk atölyesi, sanat, kitap, tanıtım, çocuk hikayeleri okuma, çeşitli dans gösterileri, robot gösterisi, bando müzik eşliğinde dinleti, DJ performans , konserlerde ise klasik müzik dinletisi grup Melotrio ve grup REVA sahne aldı.