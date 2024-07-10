Yavuz Çıkarma Plajı'nda Şafak Nöbeti tutulacak

Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünde 19 Temmuz gecesi Yavuz Çıkartma Plajı’nda Şafak Nöbeti tutulacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre etkinlik 20.30’da başlayacak. Fener alayı korteji ile başlayan nöbette dualar okunacak, SAT timi gösteri yapacak, GKK Bandosu ve MSB Mehteran Birliği konser verecek.

TRT sanatçıları Dünya Tekin, Zafer Albayrak ve Gökçe Nur Semerci’nin konser vereceği gecede, Ferhat Göçer de sahne alacak.

Etkinlikte havai fişek ve lazer gösterileri de yapılacak.

