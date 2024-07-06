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Onlarca kişi “Metamax” isimli saadet zincirinin kurbanı oldu

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Onlarca kişi “Metamax” isimli saadet zincirinin kurbanı oldu
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Güney Kıbrıs’ta onlarca kişinin “Metamax” isimli saadet zincirinin kurbanı olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, şu ana kadar saadet zincirine para yatıran 15 kişinin, bir gecede hesaplarındaki para yok olduğu gerekçesiyle polise şikayette bulunduğunu ve çok sayıda vatandaşın polisi telefonla arayarak bilgi istediğini yazdı.
Gazete, 4 kişinin de polise yazılı ifade verdiğini ve verdikleri ifadede, saadet zincirine 600 ile 1000 euro arasında değişen miktarlarda para yatırdıklarını söylediklerini; öte yandan bu portala birkaç bin euro para yatıranların da olduğu bilgisini verdiklerini kaydetti.
Haberde, polisin Metemax nedeniyle mağdur olan vatandaşlara polise giderek yazılı ifade vermeleri çağrısında bulunduğu ve Interpol’den konuyla ilgili yardım talep edileceği belirtildi.
- Yukarı Polemidya’da araç kundaklandı
Öte yandan Alithia gazetesi de, Yukarı Polemidya’da dün sabaha karşı, 34 yaşındaki bir şahsa ait park halindeki aracın, kimliği belirsiz kişilerce yanıcı madde dökülerek kundaklandığını yazdı.
Haberde, aracın kullanılamaz hale geldiği ve polisin, kundaklamayı yapanın kim olduğunu tespit etmeye çalıştığı ifade edildi.
 
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