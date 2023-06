Yerel sanayi üretim ve ihracına Cyprocable Dopingi

Enerji kabloları üretiminde dünyada geçerli 3 ayrı kalite standardına sahip,Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek zırhlı kablo üreticisi Cyprocable yeni ürünlerini Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği üyeleri ve sektör temsilcilerine tanıttı

Kablo sektöründeki iş insanları ve firmalar ile işbirliklerini, dostluk ve partnerlik ilişkilerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik; kablo üretiminde gelinen noktayı ve Cyprocable'ın ürün gamıyla piyasa dinamiğine paralel yaşanan gelişmelerinin paylaşıldığı, yeni ürün ve kalite belgelerinin tanıtıldığı kapsamlı bir buluşma oldu.Minareliköy Sanayi Bölgesi'nde 2000 m2 kapalı 3500 m2 açık alanda kurulan Cyprocable'ın 1975 yılında başladığı üretim yolculuğu, 1988 yılında şirketin özelleşmesiyle birlikte Near East Oluşumuna katılması ile bugünlere kadar geldi.Sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap dünyanın en ileri teknolojisine sahip makine ve teçhizat ile gerçekleştirilen üretimin dünya kalite standartlarına uygun biçimde ve gerekli tüm sertifikasyon belgeleri ile desteklenerek yürütüldüğünü veiç piyasa yanında Güney Kıbrıs ve diğer ülkelere ihraç kapısı açan Cyprocable ile gurur duyduklarını anlattı.Cyprocable'ın kuruluşu, gelişimi ve bugün ulaştığı konuma ilişkin bilgiler aktaran Haskasap,sözleri ile konuşmasına devam etti.Dünyanın en ileri teknolojisine sahip üretim araçlarını, çevre ve iklim şartlarına uygun standartlarla buluşturan, ürün kalitesini hem ülke insanına hem de dış dünyaya kabul ettiren Cyprocable'ı büyük bir onur ve gururla desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Haskasap,diyerek sözlerini tamamladı.Cyprocable'ın üretim ve ihracat hamlesindeki başarılarını sürdüreceğine yürekten inandığını belirten Near East Bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Tokat ise sektör temsilcilerine katılımları nedeniyle teşekkür etti.Etkinlikte konuşan Cyprocable Genel Müdürü Hasan Özbek de, ürünler, üretim süreçleri ve hizmet standartlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren konuşmasında şunları söyledi:"Cyprocable, 1975 yılında Sanayi Holding bünyesinde kurulmuş ve 1988 yılında şirketin özelleşmesi ile Near East oluşumuna katılmıştır. Kurulduğu günden bugüne tesisat kablosu, bükülgen fleks kablo, flat-twin yassı kablo ve Kuzey Kıbrıs'ta ilk ve tek 0,6/1 kV zırhlı-zırhsız alçak gerilim enerji kablosu üretmiş, solar kablo, halojen freee ve otomotiv kablo imalatını da ekleyerek sektörde önemli bir sanayi kuruluşu olmuştur.HALOJEN FREE, SOLAR ve OTOMOTİV kabloları ile ürün ağını genişleterek müşteri taleplerini karşılıyoruz.Cyprocable, Ar-Ge çalışması ve önemli yatırımlar sonucu ürünlerine XLPE izoleli kablo, Solar kablo, otomotiv kablosu ve Halojenden arındırılmış, alev yayılmasına dayanıklı, duman yoğunluğu düşük yeni enerji kablolarını ekleyerek ürün çeşidini artırmış bulunmaktadır.Standartlara uygun, güvenilir ve dayanıklı kaliteli kabloları sektörümüzün tüm paydaşlarına sunmakta, ürün çeşitliliği ile bu alandaki ihtiyacı da önemli ölçüde karşılamaktadır.Günümüzde birçok ülkede özellikle yoğun yerleşim ve yaşam alanlarında, otellerde, hastanelerde, havaalanlarında, tünellerde, okullarda, bankalarda, büyük alışveriş merkezlerinde, kapalı spor salonlarında, konser ve sinema salonlarında, ticaret ve iş merkezlerinde standartların gereklerine göre üretilmiş HFFR yani halojenden arındırılmış kablolar kullanılmaktadır.Cyprocable, markalaşma sürecinde teknolojik yatırımlardan kalite odaklı geliştirmelere, Ar-Ge çalışmalarından son kullanıcı memnuniyetine kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdi ve piyasada markalaşarak güvenilir, uluslararası standartlarda, kaliteli ürünlerimal eden güçlü üretici imajına sahip oldu.Bugün adanın en önemli kurumlarından aldığı referanslar ve sunduğu hizmet kalitesi ile imalat sanayinin önemli bir şirketi olarak Kuzey Kıbrıs ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır."Cyprocable Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Buluşması, ürün tanıtımları, üretim tesisinin gezilmesi ve kokteyl parti ile tamamlandı.