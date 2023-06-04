Çağlayan'da hayrete düşüren kaza

Lefkoşa’da Çağlayan Bölgesinde görenleri hayrete düşüren kazada bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre lkaza saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da Çağlayan Bölgesinde, eski Anibal Restoran önlerinde orta refüj üzerinde park halinde bulunan RJ 873 plakalı aracı ile geri geri yola çıkış yapan 85 yaşındaki Halil Dahlameroğlu, dikkatsizliği sonucu aracı ile köprü korkuluğuna çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düşmesiyle yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.