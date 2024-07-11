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Bu kez zam değil indirim

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Türkiye’de Efes grubu, bira fiyatlarında indirime gitti; standart biranın fiyatı önceki zamma göre 3-5 TL geri çekildi

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Bu kez zam değil indirim
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık üretici enflasyonu rakamlarını açıklamasının ardından, akaryakıt, alkollü içkiler ve tütün mamullerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları arttı.
Ayrıca üreticiler de fiyatlara kendi zamlarını yansıttı. Bir bira grubu daha önce duyurduğu zamda indirime gitti. Markaya göre fiyatlarda değişiklik olsa da standart bira fiyatı daha önce yapılan yaklaşık 10 TL'lik zamma göre 3 ile 5 TL geri çekildi. 
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bira fiyatları güncel listesini paylaşarak "Anadolu Efes indirime gitti" diye yazdı. Buna göre standart bir biranın fiyatı 72 TL oldu. 
Yeni fiyat listesi şöyle: (TL)
Efes kutu 72
Efes şişe 72
Efes Serçe 55
Malt kutu 68
Malt şişe 68
Mini Malt 45
Xtra     90
Shot  60
Bremen 55
Bremen yüksek alkol 80
Özel seri şişe 75
Özel seri kut* 75
Glütensiz 90
Filtresiz 75
Miller küçük 70
Miller büyük 85
Miller kutu 85
Belfast şişe 75
 
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