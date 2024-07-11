Bu kez zam değil indirim

Türkiye’de Efes grubu, bira fiyatlarında indirime gitti; standart biranın fiyatı önceki zamma göre 3-5 TL geri çekildi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık üretici enflasyonu rakamlarını açıklamasının ardından, akaryakıt, alkollü içkiler ve tütün mamullerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları arttı.

Ayrıca üreticiler de fiyatlara kendi zamlarını yansıttı. Bir bira grubu daha önce duyurduğu zamda indirime gitti. Markaya göre fiyatlarda değişiklik olsa da standart bira fiyatı daha önce yapılan yaklaşık 10 TL'lik zamma göre 3 ile 5 TL geri çekildi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bira fiyatları güncel listesini paylaşarak "Anadolu Efes indirime gitti" diye yazdı. Buna göre standart bir biranın fiyatı 72 TL oldu.

Yeni fiyat listesi şöyle: (TL)

Efes kutu 72

Efes şişe 72

Efes Serçe 55

Malt kutu 68

Malt şişe 68

Mini Malt 45

Xtra 90

Shot 60

Bremen 55

Bremen yüksek alkol 80

Özel seri şişe 75

Özel seri kut* 75

Glütensiz 90

Filtresiz 75

Miller küçük 70

Miller büyük 85

Miller kutu 85

Belfast şişe 75

