Bakanlar Kurulu kararıyla yetkilendirilen Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) donmuş ette ikinci ithalatı yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, donmuş ithal kuzu etleri ülkenin farklı bölgelerindeki 47 kasap ve markette kilogramı 375 TL’den satışa sunuldu.

TÜK, ithal edilen etlerin ilk partisini 10 Haziran’da satışa sunmuştu.

