Narkotikten ''Zincir 2 '' Operasyonu

Narkotik ekipleri Lefkoşa’da Afrika uyruklu 27 yaşındaki Abdul Hakim Seay’ın evinde yatak bazasının içerisinde 42 ayrı paket halinde bir kilo 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirdi. Girne’de ise satışa hazır şekilde paketlenmiş 45 gram Hint keneviri tespit edildi, iki kişi tutuklandı

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Lefkoşa’da önceki gün gerçekleştirilen "Zincir 2 Operasyonu" kapsamında, evinde yapılan aramada 1 kilo 100 gram ağırlığında Hint keneviri olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi tespit edilen 27 yaşındaki Abdul Hakim Seay tutuklandı. Abdul Hakim Seay dün mahkemeye çıkarıldı.Narkotik Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.Polis, 9 Temmuz 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde ikamet eden Abdul Hakim Seay'ın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.Polis, aynı gün saat 12.30 sıralarında zanlının ikametgahına gidilerek, mahkeme emriyle arama yapıldığını belirtti.Polis memuru, yapılan aramada yatak bazasının içerisinde 42 ayrı paket halinde bir kilo 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi.Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıs olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.GİRNE’DE DE OPERASYONÖte yandan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Girne’de önceki gün saat 16.30 sıralarında düzenlediği operasyonda ise tasarruflarında satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 45 gram ağırlığında Hint keneviri olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi tespit edilen 33 yaşındaki isminin baş harfleri G.M.O. ve 33 yaşındaki isminin baş harfleri M.C.U. tutuklandı.