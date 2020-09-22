Şarkının tonu dün aniden değişti: “Dolar al, ne varsa sat”

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Küresel mali piyasalar, dün günü beklenmedik ölçüde karamsar ve satış baskısı ile tamamladı.
- Dün bültenimizde öne çıkardığımız Reuters haberine göre, uluslararası devasa bankalara ait pek çok gizli belgenin medyaya sızmasına neden olan FinCEN vakası, banka hisselerinde ciddi satış baskısı kurarken (Euro bölgesinde banka endeksleri %6’dan fazla geriledi), genele yayılan satışlar risk iştahını hırpaladı.
- Öte yandan, küresel ölçekte artan yeni vaka sayıları ve pek çok ülkede yüksek sesle tartışılan izolasyon önlemleri (ekonomilerin yeniden durma riski) moralleri bozuyor. Bu bağlamda, İngiltere Sağlık Bakanı'nın izolasyonu göz ardı etmedikleri açıklaması, dünkü yangına adeta benzin döktü.
- Haliyle, güvenli liman olarak akla gelen yegane para birimi olan dolar dün aniden hatırlanınca, son zamanların aksine, bu sefer de ‘dolar al ne bulursan sat’ heyecanı yaşandı.
- Doların küresel bazda değer kazanması ile EUR/USD paritesi 1,1730 seviyesine kadar gerileyerek son 1,5 ayın en düşük seviyesini test etti. Aşağıda 1,1685 seviyesine dikkat edelim. EUR’da yükselişleri satış fırsatı olarak gördüğümüzü devamlı tekrar ediyoruz (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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