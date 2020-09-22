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Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti

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Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti
Karpaz bölgesinin en eski Türk köylerinden Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti.
Mehmetçik köyü sakinlerinden 96 yaşındaki Ali Boztuna dün gece hayatını kaybetti.
Köyün en yaşlılarından olan ve 'Ali dayı' olarak bilinen  Ali Boztuna bölgede sevilen bir simaydı.
Boztuna'nın naaşının yapılacak cenaze töreni sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.
TMT mensubu ve Mehmetcik Sancağı Mücahit Komutanı olarak pek çok görevlerde bulunmuş olan Boztuna, Mücahit Komutanları Derneği üyesi, MKD Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Birkan'ın kayın pederiydi.
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