QUA Granite yenilikçi ürünleriyle Cersaie Fuarı’nda iz bıraktı

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, İtalya’da düzenlenen 40. Cersaie Fuarı’nda yer aldı. Tasarım vizyonu, yüksek ürün kalitesi ve geniş ürün çeşitliliğiyle global çapta iz bıraktı

Dünyanın en büyük uluslararası seramik organizasyonu Cersaie Fuarı, 40. yılında binlerce sektör uzmanına ve ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 25- 29 Eylül tarihlerinde İtalya’da gerçekleşen fuarda yer alan QUA Granite, yeni serileri, özgün tasarımları ve Palazzo Re Enzo’da gerçekleştirdiği ‘Işık’ temalı gala gecesiyle büyük ilgi topladı.100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren QUA Granite, uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Üretim gücü, çevreci üretim anlayışı ve geniş ürün portföyüyle sektörüne ve müşterilerine ilham kaynağı olan şirket, dünya seramik sektörünün bir araya geldiği Cersaie Fuarı’nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da müşterilerinin beğenisini kazandı.QUA Granite, Cersaie Fuarı’nda geleneksel hale getirdiği gala gecesini, 26 Eylül tarihinde Palazzo Re Enzo'da gerçekleştirdi. Bu özel gece, QUA Granite’in "Işık" temasıyla ve yenilikçi ürünleriyle aydınlandı.Qua Granite, Cersaie Fuarı'nda 33 yeni seramik serisi ile sahne aldı. Fuara özel olarak hazırlanan serileri içerisinde, tam parlak yüzeyli ürünlerinin yanı sıra soft mat bitişli, kalıplı ve farklı yüzey malzemelerini içeren çeşitli aplikasyonlara sahip koleksiyonları yer aldı. Ayrıca 20x120 boyutundaki rektifiyeli ahşap görünümlü serilerini ve 2 cm kalınlığında olan üç yeni seriyi ilk kez beğeniye sundu.Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan QUA Granite, 20x120 cm rektifiyeli ahşap görünümlü yeni serilerini Cersaie Fuarı’nda tanıttı. Farklı desen ve renk seçenekleri ile 20x120 ebatında 17 farklı seriye sahip şirket, geniş ürün portföyüyle her ihtiyaca hitap eden estetik çözümler sunuyor.‘‘Bu yıl gerçekleşen Cersaie Fuarı, QUA Granite için büyük bir başarıydı. Cersaie Fuarı’nın 40. yılına özel olarak hazırlandığımız bu önemli organizasyonda, Türk seramik sektörünü ve ürün portföyümüzü başarılı bir şekilde dünya çapında temsil etme fırsatı bulduk. Fuar sırasında sunduğumuz tüm ürünler, özellikle öne çıkan 20x120 ebatlı ahşap görünümlü serilerimiz ve 9 farklı renk seçeneğine sahip 60x120 Gracia serimiz, estetikle bir araya getirilen çevre dostu üretim yaklaşımımızı bir kez daha ön plana çıkardı. Ayrıca, fuarın ikinci gününde, Bolonya'nın ünlü yapısı Palazzo Re Enzo'da düzenlediğimiz ışık temalı gala gecesinde distribütörlerimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla keyifli bir akşam geçirdik. Yenilikçi ürünlerimiz ve çözümlerimizle dünya çapında başarımızı sürdürerek, sektörde fark yaratmayı sürdüreceğiz.’’ dedi.