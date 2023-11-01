Eğlence Hayatı ve Gezilecek Yerleri İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz'in mükemmel iklimini üzerinde taşıyan popüler bir tatil merkezi. Eşsiz plajlarından cazip iklimine, eğlence hayatından tarihi yapılarına kadar bir turizm diyarı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her yaz yerli – yabancı sayısız tatilcinin akınına uğruyor. 3 kıtayı birleştiren en güzel adalardan biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında merak ettiğiniz çoğu bilgiye içeriğimizden ulaşabilir, gezilecek yerleri keşfedebilirsiniz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler
Tertemiz sahilleri, nadide plajları ile ünlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geçmişi, arkeolojik kazılara göre M.Ö. 7000 yılına kadar uzanıyor. Bölge, Akdeniz’de yer alan Kıbrıs adasının kuzey bölgesinde bir destinasyondur. Türkiye’nin 70 km güneyinde olan ada, coğrafi konumu gereği Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Çam, meşe, servi, ardıç gibi ağaçların yanı sıra zeytin ağaçları ve turunçgiller de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok meşhurdur.
Temmuz ve ağustos ayları son derece sıcak geçtiği için, bunaltıcı sıcaklardan kaçınmak isterseniz mayıs, haziran ya da eylül, ekim gibi dönemleri tercih edebilirsiniz. Bölge ayrıca Kıbrıs otelleri ile de son derece meşhurdur. Kıbrıs merkeze farklı uzaklıklarda bulunan pek çok Kıbrıs oteli, sunduğu üst düzey olanakları ile de eşsiz bir tatil deneyimi vadeder. İş seyahati otellerinden çocuk dostu tesislere, büyük havuzlu işletmelerden tatil köylerine kadar Kıbrıs otelleri arasında sayısız seçeneği değerlendirebilirsiniz.
Kıbrıs Eğlence Hayatı
Öncelikle festivallerden bahsetmek gerekirse; Kıbrıs’ta her yaz birbirinden güzel etkinlikler yapılmakta. Genelde yakın bölgelerde imal edilen ürünlerin sergilendiği festivaller vardır. Ayrıca konser, defile, güzellik yarışması gibi aktiviteler de yapılır.
Bunun dışında gece hayatı içerisinde öne popüler pek çok kulüp vardır. Uluslararası çok sayıda turistin keşfettiği Kıbrıs gece kulüpleri, genel olarak lüks ve şaşaalı bir deneyim vadeder. Hanedan Night Club, Lipstick Night Club, Biyax Night Club, Crazy Kings Night Club, Nanes Night Club gibi pek çok mekan öne çıkar.
Kulüplerde genel olarak DJ performansları, show girls’ler, bekarlığa veda partileri, dans gösterileri vardır. Bu mekanlarda yüksek dozda müzik ve eğlence, zengin kokteyl menüsü, dans eğlencesi gibi hizmetler ve etkinlikler öne çıkar. Yazın zirve noktasına çıkan gece hayatı kışın da devam eder.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gezilecek Yerleri
Bellapais Manastırı
Girne’de bulunan Bellapais Manastırı, 12. ve 13. yüzyılları arasında inşa edilmiştir ve Kıbrıs’ın gotik mimari üslubu içerisinde çok popülerdir. Kuzey sahillerinin tümüne hakim konumu ile öne çıkan Bellapais Manastırı, eski dönemlere ait pek çok eser de vardır. Girne bölgesindeki Beylerbeyi köyünde yer alan tarihi Bellapais Manastırı, Beşparmak Dağlarının eteğindedir. Manastırın avlusunda 13. yüzyıldan kalma bir kilise de vardır. Ayrıca Roma döneminden kalma mermer lahit, vaiz verilen kürsü, mahzen, tuvalet gibi bölümler de bulunmakta. Manastır, aylık ortalama olarak 20 bin turist ağırlar. Belirli zaman dilimlerinde klasik müzik dinletisi gibi etkinlikler de yapılmaktadır.
Girne Kalesi
Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Girne Kalesi, 7. yüzyılda Bizans tarafından yapılmıştır. Akdeniz’in masmavi sularına açılan limana hakim konumu ile de kale, önemli bir noktadadır. Kalede Bizans, Fransız asıllı bir hanedanlık olan Lüzinyanlar, Venedik, Osmanlı ve İngiliz medeniyetlerine ait izlere rastlayabilirsiniz. Kale, 1570’de Lefkoşa'daki Osmanlı zaferinden sonra direniş gösterilmeden Osmanlılara teslim edilmiştir. Sonrasında İngilizler kaleyi hapishane ve polis okulu olarak da kullanmıştır. Kale içerisinde St. George Kilisesi, Lüzinyan ve Venedik Kulesi, Kırnı mezarları, sarnıç gibi pek çok yapı bulunmaktadır.
Selimiye Camii
Lefkoşa’da yer alan Selimiye Camii, Kıbrıs’ın en gösterişli dini yapıları arasındadır. 1209-1326 tarihleri arasında gotik üslup ile yapılan ibadethane, zamanında katedral olarak kullanılmıştır ve Osmanlı zamanında camiye çevrilmiştir. Gotik formunda inşa edilen yapı, camiye çevrilince iki minare, bir minber ile bir mihrap ilave edilmiştir. En önemli özelliklerinden biri, içerisinde mezarların olmasıdır.
Girne Yat Limanı
Girne Limanı, adanın en önemli limanıdır ve karaya yakınlığı ile de dikkat çeker. Günümüzde Girne Yat Limanı restoranlardan, mekanların süslediği bir yerdedir ve bölgenin önde gelen eğlence noktaları arasındadır. Yazları rengarenk balıkçı tekneleri de limana harika bir atmosfer katar. Bölgedeki restoran ve işletmelerde Kıbrıs’a özgü yemekler de yiyebilirsiniz. Akdeniz’in ılıman rüzgarının havasını içinize çekebilir, marinadan kaleye çıkabilir ve dostlarınızla gün batımını seyredebilirsiniz. Burada gezi yatlarına da katılabilirsiniz. Tur firmalarının düzenlediği turlara katılabilir, denize açılabilirsiniz.
Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi
Kıbrıs Güzelyurt’ta bulunan müzenin ilk katı doğa müzesidir. Bu katta Kıbrıs faunasında yer alan pek çok dondurulmuş hayvanlar vardır. Ayrıca tilkiden kuşa, balıktan kaplumbağaya pek çok hayvan da müzede yer almakta. İkinci kat ise Kıbrıs’ta keşfedilmiş önemli kalıntılara ve eserlere ait parçalar ev sahipliği yapar. Tarihe ışık tutan belge, eser ve parçaları ile müze, kültür turizmi için de çok önemlidir. Artemis Heykeli ve Tumba Tu Skuru ikinci kattaki en önemli eserlerdir.
Buffavento Kalesi
Girne dağının eteklerinde bulunan Buffavento Kalesi, savunma duvarı olan alt suru ve kayalık zirvedeki üst suru ile ikiye ayrılır. 940 metre yüksekliğinde olduğu için Meserya Ovası’nı da görür. Kale çok rüzgarlı bir tepeye kurulduğu için "rüzgardan korkmayan" anlamına gelen "Bufavento" adını almıştır. Lüzinyanların döneminde (1192 - 1489) kale hapishane olarak kullanılmıştır. Kemerli bir girişe sahip olan kalede; erzak odaları, sarnıç, yatakhane gibi bölümler vardır. Kaleden güneye bakıldığında Trodos dağları ve Lefkoşa'nın tüm güzelliğini görebilirsiniz.
Altınkum Plajı
Akdeniz’in en bakir ince kum plajlarından Altınkum Plajı, berrak denizi ile meşhurdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezine yaklaşık 108 km uzaklıktaki plaj, en uç kısımdadır. Kıbrıs'ın Karpaz Yarımadası'nda bulunan plaj, denizden 130 metre kadar içeriye girer ve kum tepeleri ile çevrilidir. İsmini sahip olduğu altın rengi kumlardan alır. Ayrıca plaj, Caretta caretta ve Chelonia mydas türü deniz kaplumbağaları için bir yumurtlama alanıdır. Bu nedenle koruma bölgesi kapsamındadır.
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