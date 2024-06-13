Narenciye üreticileri ödeniyor

Başbakan Ünal Üstel, 285 yafa ve mandalina üreticisinin yarın ödeneceğini açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yaptığı açıklamada Başbakan Ünal Üstel, dalında kalan 12 bin 105 ton mandalina için 263 üreticiye 66.5 milyon TL ve 640 ton yafa portakal için 22 üreticiye 3.2 milyon TL olmak üzere toplam 285 narenciye üreticisine 69.8 milyon TL ödemenin yarın yapılacağını belirtti.

