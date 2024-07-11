Bütçe, beşinci ayda çakıldı

İlk dört ayı rahat geçen bütçe, Mayıs ayında 2 milyar açık verdi

Maliye Bakanlığı’nın verileri Mayıs ayı sonu itibarıyla “genel bütçedeki” açığın 2 milyar 089 milyon TL’nin; “yerel bütçedeki” açığın ise 829 milyon TL’nin üzerine çıktığına işaret ediyor.

Mart 2024’te 1 milyar 142 milyon TL “fazla” veren genel bütçede, iki aylık sürede “3 milyar 231,7 milyon TL’lik gerileme” dikkati çekti.

5 aylık dönemde genel bütçe giderleri 25 milyar 981 milyon; genel bütçe gelirleri ise 24 milyar 333 milyon TL düzeyinde kayıtlara geçti.

Bu veriler, KKTC Merkez Bankası’ndan alınan 336,7 milyon TL’lik “avans” hariç, genel bütçe açığının 1 milyar 647 milyon TL olduğunu gösteriyor.

Ocak-Mayıs arasındaki 5 aylık dönemde Maliye’nin sağladığı 21 milyar 906 milyon TL’lik “mahalli” gelirin, 15 milyar 225 milyonunu “vergi” gelirleri oluşturdu. Verilere göre, gelir ve kurum kârları ile mülkiyetten alınan “doğrudan/dolaysız” vergilerde tahsilat 6 milyar 514 milyon lira oldu.

KDV, harç gibi tüketimden alınan “dolaylı” vergiler ise 8 milyar 711 milyon liraya ulaştı. Dolaylı vergilerin vergi pastasındaki payı %57.22 düzeyinde saptanırken, doğrudan vergilerin payı %42.78 seviyesine kadar indi.

Vergilerin tüm “yerel” gelirler içindeki payı ise %70 düzeyinde gerçekleşti.

Bu arada, 2024 yılı için 19,2 milyar TL olarak öngörülen TC Yardım ve Kredileri kalemine 2 milyar 366 milyon TL aktarılırken, 5 aylık gerçekleşme oranı %16.90 oldu.

