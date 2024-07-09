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“Kıbrıslı Türkler, ellerindekileri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya”

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İş insanı Esin Esmen: “Kıbrıslı Türkler, yıllarca emek vererek oluşturdukları ekonomik yapı ve avantajlarını göz göre göre kaybetmeye başladı. Gelen dalga o kadar büyük ki bizi yutacak ve o zaman çok geç olacak. Bu ülkede yaşayan, kazandığını bu ülkeye yatırım olarak döndüren Kıbrıslı Türkler, ellerindekileri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya”

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“Kıbrıslı Türkler, ellerindekileri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya”
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Esmen Group'un direktörü, iş insanı Esin Esmen, ekonomik rekabetin Güney Kıbrıs’a kaptırıldığını belirterek aradaki dengesizliğin her geçen gün derinleştiğini söyledi.
Esmen, gıda ürünlerinden gıda dışı sektörlere kadar geniş bir yelpazede yaşanan ciddi sıkıntılara işaret ederek, Güney Kıbrıs siyasetinin, Kuzey Kıbrıs ekonomisini özellikle inşaat sektöründen darbeleyerek adeta dövdüğünü belirtti. İç siyasetteki kurultay hesaplarının bu zorlu duruma duyarsız kaldığını ve mevcut dengesizliği derinleştirdiğini vurgulayan Esmen, Kıbrıslı Türklerin yıllarca emek vererek oluşturdukları ekonomik yapı ve avantajlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.
Esin Esmen’in açıklaması şöyle:
“Rekabeti güneye kaptırdık, dengesizlik her geçen gün daha da derinleşiyor. Gıda ürünlerinden gıda dışı ürünlere kadar her sektör ciddi bir sıkıntı içinde. Güney siyaseti, kuzey ekonomisini inşaat sektöründen darbeleyerek adeta dövüyor. İç siyasetteki kurultay hesapları ise bu acımasız duruma umursamaz ve gamsız kalmayı sürdürüyor.
Kıbrıslı Türkler, yıllarca emek vererek oluşturdukları ekonomik yapı ve avantajlarını göz göre göre kaybetmeye başladı. Gelen dalga o kadar büyük ki bizi yutacak ve o zaman çok geç olacak. Bu ülkede yaşayan, kazandığını bu ülkeye yatırım olarak döndüren Kıbrıslı Türkler, ellerindekileri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Siyaseti yönetenler, güneyin iç hukuk yollarıyla kuzeye uyguladığı haksız ve insan haklarına aykırı tutum ve tutuklamalara bu kadar sessiz kalamamalı. Yavaş yavaş Kıbrıslı Türklerin bu ülkede fakirleşip yok olmasını isteyen bir taraf var ve maalesef buna çanak tutan bir siyaset de var.
Böylesi bir tabloda çözüm üretemeyen siyasi yapı, şimdi değilse ne zaman harekete geçecek?
Umarım çok geç olmadan harekete geçilir, yoksa Kıbrıslı Türkler yıllarca verdikleri emeklerin karşılığını göremeden yok olacak.
Bu güzel topraklarda, bu güzel insanların geleceği için daha fazla beklemeyin.
Kalbinizde hissettiğiniz acıyı, umudu ve mücadele ruhunu yeniden diriltin. Çünkü biz, bu ülkeyi kaybetmek istemiyoruz.”
 
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