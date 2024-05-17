KKTC, gıda enflasyonu liginde dünya 5'incisi

KKTC, dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler arasında 5'inci sırada yer aldı

Dünya gıda fiyatları endeksi art arda ikinci ayda da yükselirken, KKTC'de ise nisanla birlikte resmi veriler gıda enflasyonunun düştüğünü gösterdi.

Nisan 2024'te küresel olarak gıda fiyatları aylık bazda yüzde 0.3 artış gösterdi.

İstatistik Kurumu verilerine göre KKTC'de aylık gıda enflasyonu yüzde -2,12 olarak hesaplandı.

Mart ayında yüzde 79,39 olan gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon ise nisanda yüzde 66,36'ya geriledi.

Nisan verilerine göre KKTC, dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler arasında 5'inci sırada yer aldı.

KKTC'den daha yüksek gıda enflasyonu bulunan 4 ülke ise Arjantin (yüzde 308 - Mart 2024), Güney Sudan (yüzde 186 - Mart 2024) Zimbabve (yüzde 105 - Nisan 2024) ve Türkiye (yüzde 68,5 - Nisan 2024) oldu.

KKTC ve Türkiye'yi takip eden en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler ise sırasıyla; Venezuela (yüzde 58,6 - Mart 2024), Lübnan (yüzde 51,4 - Mart 2024), Filistin (yüzde 58,6 - Mart 2024), Mısır (yüzde 45 - Mart 2024), Sierra Leone (yüzde 42,1 - Mart 2024), Nijerya (yüzde 40,01 - Mart 2024) Malavi (yüzde 38,8 - Mart 2024), Haiti (yüzde 37,5 - Mart 2024) ve İran (yüzde 31.6 - Şubat 2024) oldu.

