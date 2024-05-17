60 kişiye daha vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, 60 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 60 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığa alınan isimler şöyle:

1. Ahmet Kumlutepe

2. Furkan uysal

3. Muhammed Enes Tanışman

4. Sara Kulu

5. Mahmut Çelik

6.Sara Cömert,

7. Parvın Hamıdullayeva

8. Ramazan Yayar

9. Esra Nergiz

10. Cengizhan Yılmaz

11. Mehmet Yıldız

12. Yunus Emre Bal

13. Fatma Taşpınar

14. Hasan Çavuşoğlu

15. Kader Taşpınar

16. İbrahim Eke

17. Zeynep Funda Aksoy

18. Gamze Taşpınar

19.Eda Nur Ceyhan

20. Osman Bayraktar

21. Ayla Çobanoğlu

22. Ümran Evrensel

23. Yahya Yavuz

24. Sümeyra Doğanyiğit

25. Meslia Ceylan

26. Rabia Eger

27. Hasan Kaya

28. Jeyhun Yazgeldıyev

29. Mehmet Ali Cangöz

30. Burak Alsan

31. Nurgül Ece

32. Meve Yürük

33. Esra Ünver

34. Taha Can Gürlek

35. Tolga Yusuf

36. Hayri Tekbaş

37. Büşra Çevik

38. Mehmet Nur Çolak

39. Halil İbrahim Karataş

40. Uğur Almas

50. Merve Atak

51. Sibel Yıldız

52. Emre Can Yurttaş

53. Semih Bozturk

54. Melike Nur Geçit

55. Adile Umarlar

56. Hüseyin Gök

57. Şule Topuz

58. Naılya Kamaletdınova

59. Ceyhun Kutlu

60. Seyit Balaban



