Kıb-Tek “Elektrik tarifelerinde fiyat değişikliği yapılmayacak”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), elektrik tarifelerinde fiyat değişikliği yapılmayacağını, ortaya konulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “elektrik tarifelerine zam yapılacağı” iddiasının kamuoyunun gündemine geldiğini ancak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda elektrik tarifelerine fiyat artışıyla ilgili bir çalışmanın bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, ortaya konulan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve mevcut elektrik tarifelerinde fiyat değişikliğine gidilmesinin gündemde olmadığı kaydedildi.

