banner913
banner932
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
29 0
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24 0
 
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
40 0
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
52 0
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
21 0
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
25 0
BMW kül oldu
BMW kül oldu
37 0
banner1032

Kıb-Tek “Elektrik tarifelerinde fiyat değişikliği yapılmayacak”

banner1020

banner974
Kıb-Tek “Elektrik tarifelerinde fiyat değişikliği yapılmayacak”
banner971
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), elektrik tarifelerinde fiyat değişikliği yapılmayacağını, ortaya konulan iddiaların  gerçeği yansıtmadığını  açıkladı.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “elektrik tarifelerine zam yapılacağı” iddiasının kamuoyunun gündemine geldiğini ancak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda elektrik tarifelerine fiyat artışıyla ilgili bir çalışmanın bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada, ortaya konulan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve mevcut elektrik tarifelerinde fiyat değişikliğine gidilmesinin gündemde olmadığı kaydedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.