5’inci Polis Basketbol Turnuvası’nın şampiyonu Girne Polis Müdürlüğü

5’inci Polis Basketbol Turnuvası Final maçında karşılaştığı Lefkoşa Polis Müdürlüğü takımını, 42-39 mağlup eden Girne Polis Müdürlüğü takımı şampiyon oldu

Polis Örgütünün 60’ıncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 5’inci Polis Basketbol Turnuvası, bugün oynanan maçlar ile tamamlandı.Final maçında karşılaştığı Lefkoşa Polis Müdürlüğü takımını, 42-39 mağlup eden Girne Polis Müdürlüğü takımı adını şampiyonluğa yazdırdı.Turnuvanın üçüncülük maçı ise Polis Özel Harekat Müdürlüğü takımı ile Narkotik / Siyasi Polis Müdürlüğü takımları arasında oynandı. Karşılaşmayı kazanan Narkotik /Siyasi Polis Müdürlüğü takımı turnuvayı üçüncü tamamladı.Turnuva süresince 59 sayı ile en fazla sayı kaydederek “Sayı Kralı” ve gösterdiği performans ile turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Girne Polis Müdürlüğü takımı sporcusu Kaan SAVAŞKAN, her iki ödülün de sahibi oldu.Final maçının ardından düzenlenen ödül töreni ile turnuva şampiyonu, ikincisi ve üçüncüsü takımlara kupa ve madalyaları, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı ile hakemlerine ise plaketleri takdim edildi ve 5’inci Polis Basketbol Turnuvası sona erdi.