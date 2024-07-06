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Harry Potter serisinin ilk baskısı rekor fiyata satıldı

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Harry Potter kitap serisinin ilk kitabı olan ‘Felsefe Taşı’nın ilk baskısı için sulu boyayla yapılmış orijinal kapak resmi ABD’deki bir açık artırmada 1.9 milyon dolara (1,5 milyon sterline) satıldı. Müzayede evinden yapılan açıklamada, resmin şimdiye kadar satılan en değerli Harry Potter ürünü olduğu ifade edildi

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Harry Potter serisinin ilk baskısı rekor fiyata satıldı
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ABD merkezli Sotheby’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada, J. K. Rowling tarafından kaleme alınan Harry Potter kitap serisinin ilk kitabı ‘Felsefe Taşı’nın sulu boyayla yapılmış orijinal kapak resminin 1.9 milyon dolara satıldığını açıkladı.
Sotheby’s açık artırma öncesinde resmin 400 ila 600 bin dolar aralığında satılmasını tahmin edildiğini ifade etmişti. Orijinal kapak resmi şimdiye kadar satılanen değerli Harry Potter ürünü oldu.
Sotheby’s müzayede evi yetkililerden Kalika Sands, ilk kitabın 2001 yılında 108 dolara satılması ile açık artırma fiyatı arasındaki farka dikkat çekerek, “Aradan geçen yıllar içinde, Harry’nin hikayesinin sona ermesinin yanı sıra Harry Potter serisinin nasıl büyüdüğünü ve bu süre içinde yeni nesillerin Harry’yi ve onun yolculuğunu takdir etmeye başladığını görmek olağanüstü bir şeydi” dedi.
 
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