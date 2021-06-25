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Kötü kaza, ucuz atlatıldı

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Kötü kaza, ucuz atlatıldı
Lefkoşa Güzelyurt anayolun Türkeli kavşağı yakınlarında bugün öğle saatlerinde arka lastiğinin patlaması sonucu savrulşarak bariyerlere çarpıp duran minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 14.30 sıralarında Lefkoşa Güzelyurt anayolunun Türkeli kavşağı yakınlarında Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mehmet KURTGÖZ yönetimindeki RL 358 plakalı minibüsün sağ arka tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp yol içerisinde durmasıyla meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 4 kişinin tedavisi halen Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde surüyor. 
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