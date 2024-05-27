banner913
banner932
Son bir haftada 15 yangın…
Son bir haftada 15 yangın…
23 0
Ercan’dan çıkmaya çalışan kişi tutuklandı
Ercan’dan çıkmaya çalışan kişi tutuklandı
30 0
 
Kapalı Maraş’a ilişkin aydınlatma girişimleri
Kapalı Maraş’a ilişkin aydınlatma girişimleri
20 0
''Bizim insan gibi yaşamaya hakkımız yokmu''
''Bizim insan gibi yaşamaya hakkımız yokmu''
42 0
Üstel'den sağduyu çağrısı
Üstel'den sağduyu çağrısı
11 0
Hasat yapılmadan yeni ürün geliyor
Hasat yapılmadan yeni ürün geliyor
20 0
Buse Savaşkan Balkan şampiyonu
Buse Savaşkan Balkan şampiyonu
18 0
banner1032
banner1038

Brent petrolün varil fiyatı $82.17 dolar

banner1020

banner974
Brent petrolün varil fiyatı $82.17 dolar
banner971

Güne $81,94 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:43 itibarıyla %0,22 artışla $82,14'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,47, en yüksek $82,20 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,96 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.05.2024 tarihinde $80,47 ile son bir ayın en düşük, 29.04.2024 tarihinde ise $88,92 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.