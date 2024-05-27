Brent petrolün varil fiyatı $82.17 dolar

Güne $81,94 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:43 itibarıyla %0,22 artışla $82,14'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,47, en yüksek $82,20 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,96 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.05.2024 tarihinde $80,47 ile son bir ayın en düşük, 29.04.2024 tarihinde ise $88,92 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.