Les Ambassadeurs, tatilcilerin yine vazgeçilmezi olacak

Deneyimli turizmci Ercan Turhan'ın Genel Müdürlüğünü üstlendiği Les Ambassadeurs Hotel & Casino, muhteşem manzarası, eşsiz alacarte restoranları, fark yaratan eğlenceleri ve kaliteli hizmetiyle bu yaz tatilcilerin vazgeçilmez adresi olmaya hazırlanıyor

Ülkenin en gözde otellerinden Les Ambassadeurs Hotel & Casino, bu yaz sezonu yine tatilcilerin vazgeçilmez adresi olmaya hazırlanıyor.Otelin yeni Genel Müdürü, deneyimli turizmci Ercan Turhan ve başarılı ekibiyle yeni sezon için planlamalarını tamamlayan Les Ambassadeurs, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarını ağırladı.Ercan Turhan, Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun, hem turizm alanında hem de sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.Maldiv Evleri, Swim-up odaları, geniş süit alternatifleri ile farklı konaklama alternatifleri sunan Les Ambassadeurs Hotel, Ada’nın ilk ve tek 150 yat kapasitesine sahip marinası ve eğlenceli port alanıyla fark yaratıyor.Birbirinden lezzetli alacarte restoranlarına sahip olan Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Shell Wi ile deniz manzarası eşliğinde en taze deniz ürünleriyle dolu menüsü ve özel mezeler ile unutulmaz bir yemek deneyimi yaşatıyor.Kaliteli ve özenle seçilmiş etlerin ustalıkla hazırlandığı The Taste Restoran ise zengin menüsü ve eşsiz deniz manzarası ile et severleri ağırlıyor.Dragon ise muhteşem dekorasyonu, Uzakdoğu’nun lezzetli yiyecekleri ve taptaze sushi seçenekleri ile unutulmaz bir akşam yemeği sunuyor.Royal Marine Restoran ise yat marinasında muhteşem manzara eşliğinde sabahları çok zengin serpme kahvaltısı, akşamları ise Akdeniz İtalyan tarzında zengin menüsü ile misafirlerinin lezzet durağı oluyor.Kaliteli hizmeti ve güler yüzlü personeliyle konukların tatiline renk katan Les Ambassadeurs Hotel tüm bunların yanında eğlencenin de nabzını tutuyor.Yenilenen Kıbrıs’ın en iyi gece kulübü Cemiyet by News ile misafirlerini eğlencenin doruklarına çıkaran Les Ambassadeurs, birçok müzik festivaline de bu sezon yine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.