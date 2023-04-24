Asbank'ın yıllık geleneksel personel toplantısı yapıldı

Ülkemizin köklü yerel bankalarından Asbank'ın yıllık geleneksel personel toplantısı bu yıl Girne Grand Pasha Otel’de gerçekleşti.

Tüm personelin katılımıyla gerçekleşen toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner ve Genel Müdür Çağatay Karip’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Toplantı 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 yılı hedeflerinin belirlenmesinin ardından Hazine Bölümü, Krediler Bölümü, Pazarlama Bölümü, Muhasebe Bölümü ve İnsan Kaynakları Bölümü yöneticilerinin sunumlarıyla devam etti.



Düzenlenen özel panelde, birim müdürleri bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Personel de birim müdürlerine merak ettikleri konular hakkında soru sorma fırsatı yakaladılar.

Toplantının devamında önceden belirlenmiş kriterlere göre hak kazanan 2022 yılının en yüksek kâr şampiyonu, mevduat artışı şampiyonu, kredi kartı satış şampiyonu olan şubelere plaketleri takdim edildi. Banka içerisinde yapılan Eğlenceli En’ler anketi sonuçlarına göre ‘En Eğlenceli, En Pozitif, En Değişime Açık’ kategorilerini kazanan arkadaşlarımıza ödülleri verilerek toplantı sona erdi.