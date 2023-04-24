Gaziveren bir çınarını daha kaybetti

Güzelyurt bölgesi köylerinden Gaziveren’in sevilen simalarından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gaziveren’in ve Eraslan ailesinin çınarlarından güler yüzlü iyi insan Fatma Eraslan hayata veda etti.

Eski sendikacılardan Adnan Eraslan annesi de olan Fatma Eraslan bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Gaziveren Kabristanlığında toprağa verildi.

