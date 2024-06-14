61 kasaba 4 milyonu aşkın ödeme yapıldı

Tarım Bakanlığı, mezbahalarda kesimi yapılan bir yaşını aşmamış küçükbaş hayvanlar için 61 kasaba 4 milyon 843 bin 200 TL'lik ödeme yapıldığını duyurdu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu'nun 5 Mayıs 2024 tarihli kararı kapsamında Veteriner Dairesi ile belediyelerin kontrolündeki mezbahalarda kesimi yapılan bir yaşını aşmamış küçükbaş hayvanlar için 3 Nisan -3 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönem için 61 kasaba ödeme yapıldı.
Hak sahipleri ödemelerini bağlı bulundukları kooperatif bankalarından alabilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.