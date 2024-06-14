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61 kasaba 4 milyonu aşkın ödeme yapıldı

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61 kasaba 4 milyonu aşkın ödeme yapıldı
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 Tarım Bakanlığı, mezbahalarda kesimi yapılan bir yaşını aşmamış küçükbaş hayvanlar için 61 kasaba 4 milyon 843 bin 200 TL'lik ödeme yapıldığını duyurdu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre,  Bakanlar Kurulu'nun 5 Mayıs 2024 tarihli kararı kapsamında Veteriner Dairesi ile belediyelerin kontrolündeki mezbahalarda kesimi yapılan bir yaşını aşmamış küçükbaş hayvanlar için 3 Nisan -3 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönem için 61 kasaba ödeme yapıldı.
Hak sahipleri ödemelerini bağlı bulundukları kooperatif bankalarından alabilecek.
 
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