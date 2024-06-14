Kuzey Kıbrıs’ta toplu sünnet heyecanı

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER), Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği, Çukurovalılar Dayanışma Derneği ve KKTC Sağlık Bakanlığı iş birliğinde, 14 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplu sünnet organizasyonunda 26 çocuk sünnet edildi.Organizasyon kapsamında sünnet edilecek olan 11 çocuğun rahatsızlanmaları nedeniyle sünnetleri ileri bir tarihe ertelendi. Dernek başkanları, bayram öncesinde aileleri sevindirmenin ve çocukları sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bayrama hazırlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade ettiler. Bu heyecan, toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.Başkanlar, toplu sünnet organizasyonunun başarıyla gerçekleşmesinden duydukları mutluluğu dile getirirken, gelecekte de benzer etkinliklerle ailelere destek olmaya devam edeceklerini belirttiler.