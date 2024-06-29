1.7 milyarlık dev borçlanma

Maliye, KKTC tarihinin bir günde alınan iç borç rekorunu kırdı. Toplamda 1 milyar 761 milyon Türk Lirası’na ulaşan borç, tüm zamanlar içinde bir günde alınan en yüksek iç borç oldu

Maliye Bakanlığı için KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen iki ihalede alınan iç borç miktarı dudak uçuklattı.

Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalelerinde 880 milyon TL ve 26,7 milyon dolar (881 milyon TL) iç borç sağlandı. Toplamda 1 milyar 761 milyon Türk Lirası’na ulaşan borç, tüm zamanlar içinde bir günde alınan en yüksek iç borç oldu. 2024’ün ilk 6 ayında Maliye’ye para sağlamak için 1 kez; bazı kurumlar için ise tam 17 kez iç borç alındı. 25 Haziran itibarıyla 38,7 milyon dolar olan iç borç stoku (DİBS stoku) 92 milyon dolara (3 milyar TL) fırladı.

TL’DE HEDEF 2’YE KATLANDI

Merkez Bankası aracılığıyla yapılan dünkü Hazine Bonosu ihalelerinde hem TL’de hem de dolarda hedeflenen miktarlar aşıldı. TL’de 300 milyon TL hedefi konurken, teklifler toplamı 955 milyonu buldu. “Çoklu Fiyat” yönetimiyle çıkılan 103 gün vadeli “Hazine Bonusu” ihalesinde “satılan nominal miktar” 880 milyon TL oldu. TL borçlanmanın en düşük faizi %49.9; en yüksek faizi %53.4; ortalama faizi ise %50.6 oldu.

DOLARDA DA AŞILDI

Dolar cinsinden 110 gün vadeli ihaleye gelen teklifler de aranan miktarın üzerine çıktı. KKTC Merkez Bankası’ndan yapılan DİBS ihale sonuçları duyurusuna göre, dolar cinsinden 20 milyonluk ihaleye 26,7 milyon dolarlık teklif geldi. Bunun dünkü serbest kurdan TL karşılığı 881 milyon TL’yi aşıyor. Dolar cinsinden borcun ağırlıklı ortalama faizi ise %3.9 seviyesinde hesaplandı. Dolar cinsinden yapılan borçlanmalarda kur riski üstlenmemek amacıyla borçlanılan miktarlar SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürülerek kullanılıyor.

