Türkiye'nin, Mağusa Limanı’na X-Ray tarama cihazı hibe etmesi için düzenlenen törende KKTC hükümeti 190 bin TL harcadı!

Türkiye, Mağusa Limanı’na X-Ray tarama cihazı hibe etti, cihaz için “saygı duruşu, İstiklal Marşı ve kurdele kesimi” barındıran bir tören düzenlendi, UBP – YDP – DP Hükümeti tören için 190 bin TL harcadı…

"Gümrük Konularında işbirliği ve Kaçakcılığın Tespiti ve Önlenmesine ilişkin Protokol" kapsamında Türkiye tarafından Kıbrıs’ın kuzeyine hibe edilen X-Ray tarama cihazı için Mağusa Limanı’nda “tören” düzenlendi.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre UBP – YDP – DP Hükümeti tören için "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden 190 bin TL harcadı.