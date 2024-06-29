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Tören için 190 bin TL!

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Türkiye'nin, Mağusa Limanı’na X-Ray tarama cihazı hibe etmesi için düzenlenen törende KKTC hükümeti 190 bin TL harcadı!

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Tören için 190 bin TL!
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Türkiye, Mağusa Limanı’na X-Ray tarama cihazı hibe etti, cihaz için “saygı duruşu, İstiklal Marşı ve kurdele kesimi” barındıran bir tören düzenlendi, UBP – YDP – DP Hükümeti tören için 190 bin TL harcadı…

"Gümrük Konularında işbirliği ve Kaçakcılığın Tespiti ve Önlenmesine ilişkin Protokol" kapsamında Türkiye tarafından Kıbrıs’ın kuzeyine hibe edilen X-Ray tarama cihazı için Mağusa Limanı’nda “tören” düzenlendi.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre UBP – YDP – DP Hükümeti tören için "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden 190 bin TL harcadı.

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