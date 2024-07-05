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Türk savaş uçaklarından Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu

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Türk savaş uçakları, Kıbrıs'ın güneyinde uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı

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Türk savaş uçaklarından Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu
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Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan savaş ve destek uçaklarının, Kıbrıs Adası'nın güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
 
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