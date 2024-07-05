"ABD her zaman yanımızda"

Rum lider Hristodulidis, ABD’nin, “işgali sonlandırma” ve ülkenin yeniden birleştirilmesi çabalarında her zaman Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu belirtti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Julie Fisher’in, ABD’nin bağımsızlığının 248'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlendiği resepsiyona katıldığı.

Hristodulidis resepsiyonda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilere ve stratejik diyaloğa ilişkin anlaşmaya vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin hiç bu kadar güçlü olmadığını söyleyen Hristodulidis, iki ülke halkları arasındaki temasların da hiç bu kadar gerçek ve değerli olmadığını da belirtti.

Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin kurulduğu 1960 yılından bugüne ABD ile olan ilişkilerin, gerek ikili düzeyde gerekse Doğu Akdeniz bölgesinde kozmopolit ilişkiler haline geldiğini ifade etti.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin, göreve geldiği ilk gün itibarıyla hükümetin önceliği olduğunu söyleyen Hristodulidis, bu ilişkilerin adım adım güçlendiğini belirtti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamada ABD’nin, “işgali sonlandırma” ve ülkenin yeniden birleştirilmesi çabalarında her zaman Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu belirtti.

Ülkenin ve halkın yeniden birleşmesinin, “Kıbrıs’”ı, çalkantılı bölgede istikrarın gücü olarak kalmasını sağlayacağını belirten Hristodulidis, bu gidişat için BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yakın ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

ABD Büyükelçisi Fisher ise Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamasında ABD’nin Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüme yönelik bağlılığını dile getirirken Kıbrıs Türk toplumu ile Kıbrıs Rum toplumunu arasındaki uçuruma köprü kurulması isteklerinin devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs sorununa ilişkin özel temsilcinin atanmasının önemini vurgulayan Fisher, Holguin’in çabalarını desteklediklerini çünkü adil ve kalıcı bir çözümün, tüm Kıbrıslılara fayda getireceğine inandıklarını da ifade etti.

