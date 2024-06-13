İlkokullarda karneler yarın verilecek

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda yarın karne ve tamamlama belgeleri dağıtılacak.



125 ilköğretim okulunda 26 bin 577 öğrenci yarın karnelerini alarak yaz tatiline girecek.



İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullar için 2024-2025 Öğretim Yılı ise 16 Eylül Pazartesi başlayacak.

