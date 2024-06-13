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İlkokullarda karneler yarın verilecek

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İlkokullarda karneler yarın verilecek
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İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda yarın karne ve tamamlama belgeleri dağıtılacak.
  
125 ilköğretim okulunda 26 bin 577 öğrenci yarın karnelerini alarak yaz tatiline girecek.
 
İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullar için 2024-2025 Öğretim Yılı ise 16 Eylül Pazartesi başlayacak.
 
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