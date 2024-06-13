Ali Fikret Atun’un “Asker Gözüyle Strateji ve Güvenlik” isimli kitabı yayınlandı

Emekli Tümgeneral

Prof.Dr. Ulvi Keser tarafından yayına hazırlanan kitapta “Kıbrıs Gerçeği; Atatürk’ün Kıbrıs’a Bakışı”, “Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Toplumlararası Müzakereler”, “Kıbrıs’ta Türk Varlığının Karşı Karşıya Bulunduğu Tehdit ve Tehlike”, “Kıbrıs’ta Türk ve Rum Toplumlarının Birlikte, İç İçe Yaşama Olasılığı”, “Türkiye ile Kıbrıs Türk Halkının Kıbrıs Üzerinde Kazanılmış Hakları” başlıklı yazılar yer alıyor.

Prof. Dr. Ulvi Keser, kitaba ilişkin yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi:“Kader çizgisi Sayın Atun’u ilk önce 1964 yılında Anamur’dan Kıbrıs’ın Çanakkale’si olarak adlandırılan Erenköy’e çıkartır. Burada verdiği silahlı mücadele eve komuta etme sanatı onu yıllar sonra emrinde çalışanların gönüllerinde ve hafızalarında “Cenk Üsteğmen” ya da “Cenk Komutan” olarak anılmasına neden olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde üniforma ve silahlı mücadelesini tümgeneral rütbesiyle tamamlayan Sayın Ali Fikret Atun, daha sonraki süreçte bir ayağı Beşparmaklar’da, diğeri Akdeniz’in öte yakasında Toroslar’da bir kişilik olarak ana vatanla yavru vatan arasında tam anlamıyla bir gönül köprüsü de kuracaktır.Tarihin babası Heredot’un doğup büyüdüğü Akdeniz Uygarlığı ekseninde Sayın Ali Fikret Atun önümüze farklı pencerelerden farklı Kıbrıs ve Türkiye portreleri sunuyor, aydınlatıyor ve bilgilendirmeye devan ediyor.”Ali Fikret Atun’un kardeşi eski Meclis Başkanı ve Başbakan Hakkı Atun da, kitaba yazdığı önsözde, Ali Fikret Atun’un lise yıllarından itibaren asker olmayı kafasına koyduğunu ve 1953’te Kara Harp Okulu’na girdiğini aktardı. Hakkı Atun, Erenköy, Yeşilırmak ve daha sonra Lefkoşa Sancağı’nda görev yapan Ali Fikret Atun’un daha sonra Türkiye’ye dönerek Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki görevine devam ettiğini ve 46 yıllık hizmetten sonra Ağrı’daki Tümen Komutanlığı’ndan emekli olduğunu belirtti. Hakkı Atun, “Ali Fikret Atun’un 1950’li yıllarda rüyasına giren ada hiç aklından ve gönlünden çıkmadı. Onunla yatıp onunla kalktı. Rüyasına giren adada hayal ettiklerini bizzat yaşamak ve yerine getirmek mutluluğuna erişti. Eminim, vatanına örnek bir sorumluluk bilinci ve heyecanı ile hizmet etmiş olmanın derin mutluluğu ve huzuru içindedir” ifadelerini kullandı.