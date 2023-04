Farklı sektörlerden toplam 30 kurumun yer aldığı bu yılki staj programında, toplam 47 pozisyon bulunuyor

Gençlerin eğitim hayatından istihdama geçişini kolaylaştırmak amacı ile yürütülen SEEing Youth Projesi’nin “2023 Geleceğe İlham Ver” staj programı başvurulara açıldı.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe programı kapsamında finanse edilen Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen SEEing Youth: Supporting, Educating and Enabling Youth Projesi staj programı bu yıl son kez stajyer kabul edecek.

Proje ekibinden yapılan açıklamaya göre, her iki programa başvuru yaşının 18-30 olduğu belirtilirken, staj programı, toplam 40 iş günü olarak uygulanacak.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki kurumlarda staj yapma olanağı sağlayan programa paralel olarak çok toplumlu staj programı, adanın her yerinden gençlere bu yıl staj yapma olanağı sağlayacak.

Staj programı kapsamında belirlenen pozisyonlara yerleştirilen stajyerlerin sosyal yatırımlarının yapılmasının da sağlanacağı belirtilen açıklamada, çok toplumlu staj programındaki pozisyonlara yerleştirilen gençlerin staj yaptıkları süre boyunca özel iş sigortası ile koruma altına alınacağı, her iki staj programında yer alan tüm gençlere, proje kapsamında günlük cep harçlığı verileceği belirtildi.

Farklı sektörlerden toplam 30 kurumun yer aldığı bu yılki staj programında, toplam 47 pozisyon bulunuyor.

Oldukça geniş yelpazede farklı iş kollarını kapsayan programda Lefkoşa’nın yanı sıra; Mağusa, Girne, Lefke ve İskele’de bulunan kurumlar da yer alıyor. Çok toplumlu staj programı kapsamında ise 17 kurumda toplam 21 pozisyon bulunuyor.

Proje ekibi; staj programının, genç istihdamında önemli bir rol oynayan staj tecrübesini gençlere sağlarken, işverenlerin de ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağına ulaşmasını sağladığını belirtti.

Staj programının, bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha çok başvuru alacağına inanç belirtilen açıklamada, proje ekibi, eğitim hayatlarında kazandıkları bilgileri pratiğe dökmek ve alacakları eğitimlerle kendilerini farklı alanlarda da geliştirmek isteyen tüm gençleri 15 Mayıs'a tarihine kadar başvuru yapmaya davet etti.