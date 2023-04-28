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Polisten dolu yağışı nedeniyle kaygan yol uyarısı

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Polisten dolu yağışı nedeniyle kaygan yol uyarısı
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Polis, Karaağaç-Esentepe-Alevkayası  anayolunun etkili dolu yağışı nedeniyle kayganlaştığını duyurdu.
Duyuruda, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
 
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