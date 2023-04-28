Polisten dolu yağışı nedeniyle kaygan yol uyarısı

Polis, Karaağaç-Esentepe-Alevkayası anayolunun etkili dolu yağışı nedeniyle kayganlaştığını duyurdu.

Duyuruda, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

