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“Eğitim Bakanlığı derhal soruşturma açmalı”

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KTOEÖS, öğretmenler ve sendikaya karşı açıkça suç işlediklerini iddia ettiği Türkiye’den görevli iki öğretmen hakkında Eğitim Bakanlığı’nın soruşturma açmasını istedi

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“Eğitim Bakanlığı derhal soruşturma açmalı”
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, “öğretmenler ve sendikaya karşı açıkça suç işlediklerini savundukları Türkiye Cumhuriyeti’nden (TC) görevli iki öğretmen hakkında soruşturma açılması için Mili Eğitim Bakanlığı’na” çağrı yaptı.
Eylem yaptığı yazılı açıklamasında, “Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde, Türkiye’den görevlendirilen meslek öğretmenlerinden birinin Elçiliğin talimatıyla müdür muavini yapıldığını” iddia ederek, “yasa dışı, hiyerarşiyi bozan uygulamanın kabul edilebilir olmadığını ortaya koyan öğretmenlerin ve sendikanın tepkisi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kişiye verilen görevin geri alındığı bilgisini verdiğini” savundu.
Eylem, “öğretmenlerin ve sendikanın, bu uygulamaya karşı ortaya koyduğu iradeyi, aralarındaki yazışmayla eleştiren, hatta saldıran, tehditler savurup, açıkça suç işlediğini savundukları başka iki TC’den görevli öğretmenin ise hâlâ okulda tutulduğunu” belirtti.
Eğitim Bakanlığı’nın bu kişilerle ilgili derhal soruşturma açması ve bu kişilerin okuldan uzaklaştırılmasını sağlaması gerektiğini kaydeden Selma Eylem, Bakanlığın ivedilikle harekete geçmesi gerektiğini ifade ederek, çalışma barışı bozulduğu takdirde bunun hesabının verilemeyeceğini savundu.
Ülkede yüzlerce mezun öğretmen adayı genç olduğunu belirten Eylem, Türkiye’den öğretmen görevlendirilmesine de son verilmesini istedi.
“Sendika ve öğretmenlerin, tüm baskı ve tehditlere rağmen, çağdaş, laik, bilimsel eğitim ve toplum yapısı için mücadelesine devam edeceğini” kaydeden KTOEÖS Başkanı Eylem, “Bilinmelidir ki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve okullarımız yalnız değildir” dedi.
 
 
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