CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin Euro Diesel'den aldığı vergiyi yüzde 42, Benzinden aldığı vergiyi de yüzde 11 artırdığını söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, akaryakıta indirim yapılmamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Barçın’ın "Akaryakıta gizli zam!" başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

“Akaryakıta gizli zam.

UBP "hükümeti" dün akşam (önceki akşam) aldığı Bakanlar Kurulu kararı ile Euro Diesel'den aldığı vergiyi (FİF) %42, Benzinden aldığı vergiyi de (FİF) %11 artırdığı için akaryakıtta yine indirime gidilmedi.”

