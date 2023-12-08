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“Akaryakıta gizli zam”

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin Euro Diesel'den aldığı vergiyi yüzde 42, Benzinden aldığı vergiyi de yüzde 11 artırdığını söyledi

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“Akaryakıta gizli zam”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, akaryakıta indirim yapılmamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Barçın’ın "Akaryakıta gizli zam!" başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:
 “Akaryakıta gizli zam.
UBP "hükümeti" dün akşam (önceki akşam) aldığı Bakanlar Kurulu kararı ile Euro Diesel'den aldığı vergiyi (FİF) %42, Benzinden aldığı vergiyi de (FİF) %11 artırdığı için akaryakıtta yine indirime gidilmedi.”
 
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