Yeniboğaziçi ve Tuzla'da yarın elektrik kesintisi olacak

Proje çalışması nedeniyle yarın Yeniboğaziçi köyü, eski Tuzla köyü ve Tuzla girişi karting bölgesine elektrik verilemeyecek.



Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

