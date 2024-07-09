Yeniboğaziçi ve Tuzla'da yarın elektrik kesintisi olacak

Proje çalışması nedeniyle yarın Yeniboğaziçi köyü, eski Tuzla köyü ve Tuzla girişi karting bölgesine elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
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