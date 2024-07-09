KTAMS açlık sınırını 25 bin 770 TL olarak hesapladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir şekilde beslenmesi için gerekli olan aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırını, 25 bin 770 TL olarak hesapladığını açıkladı.

Açıklamaya göre bu rakam, İstatistik Kurumu'nun sendikaya gönderdiği fiyat ortalamaları temel alınarak hesaplandı.

Sendikanın yaptığı çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının günlük gıda harcaması 220,87 TL, aylık ise 6 bin 626,10 TL; yetişkin bir erkeğin günlük gıda harcaması 230,53 TL, aylık 6 bin 915,90 TL; 15-19 yaş arasındaki bir çocuğun günlük gıda harcaması 243,97 TL, aylık 7 bin 319.10 TL; 4-6 yaş arasındaki bir çocuğun ise günlük gıda harcaması 163,65 TL ve aylık 4 bin 909.50 TL olarak hesaplandı.

