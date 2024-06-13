Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında İskele’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti Bahçeler Bölgesi – İş Bankası civarı, Polis Karakolu arkası Northernland Sitesi, Levent Sitesi, Noyanlar Sitesi 3 ve 5 civarına etkili olacak.
Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
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